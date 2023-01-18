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    Вор после визита в пункт выдачи интернет-магазина на юге Петербурга сможет открыть свой «яблочный» магазин

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    В Кировском районе Петербурга ищут умельца, который мастерски вскрыл пункт выдачи интернет-магазина и стал «яблочным» магнатом.

    В полицию менеджер заведения обратился 16 января около восьми вечера с заявлением о краже, стало известно «Фонтанке» 18 января. Он сообщил, что помещение в доме на Ленинском проспекте, 118, вскрыли в период с 12 по 16 января. Из него, по предварительной информации, похитили 31 Айфон разных моделей.

    Сумма ущерба устанавливается.

    Отметим, что сам пункт сигнализацией был не оборудован.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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