Вор после визита в пункт выдачи интернет-магазина на юге Петербурга сможет открыть свой «яблочный» магазин

В Кировском районе Петербурга ищут умельца, который мастерски вскрыл пункт выдачи интернет-магазина и стал «яблочным» магнатом.



В полицию менеджер заведения обратился 16 января около восьми вечера с заявлением о краже, стало известно «Фонтанке» 18 января. Он сообщил, что помещение в доме на Ленинском проспекте, 118, вскрыли в период с 12 по 16 января. Из него, по предварительной информации, похитили 31 Айфон разных моделей.



Сумма ущерба устанавливается.



Отметим, что сам пункт сигнализацией был не оборудован.

