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    В ДТП на Софийской разворотило пассажирский автобус. Посмотрите, что от него осталось

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    3 комментария

    Водитель грузовика оказался на руках у медиков после аварии с автобусом на Софийской улице в Петербурге 18 января. По информации «Фонтанки», водителю автомобиля стало плохо ещё до столкновения.

    «Фонтанка.ру»

    ДТП с участием пассажирского МАЗ-203 и грузовика случилось около половины первого часа ночи. По предварительным данным, водитель автомобиля почувствовал себя плохо в районе Софийской, резко затормозил.

    По имеющимся данным, кроме него, пострадавших нет. Автобус «Домтрансавто» № 225, курсирующий между метро «Купчино» и Владимирской площадью, ехал парковым рейсом. МАЗ остался без стёкол и дверей.

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    Комментарии 3

    Штиль18 Янв 2023 в 10:36
    Автобус из фольги?!
    +0−0
    Кулунжу18 Янв 2023 в 10:31
    Наверное летел как на маршрутке.
    +0−0
    triton197718 Янв 2023 в 10:11
    Хорошо, что в МАЗе в этот поздний час пассажиров не было (насколько понятно из заметки).
    +2−0
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