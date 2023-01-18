В ДТП на Софийской разворотило пассажирский автобус. Посмотрите, что от него осталось

Водитель грузовика оказался на руках у медиков после аварии с автобусом на Софийской улице в Петербурге 18 января. По информации «Фонтанки», водителю автомобиля стало плохо ещё до столкновения.
«Фонтанка.ру»
ДТП с участием пассажирского МАЗ-203 и грузовика случилось около половины первого часа ночи. По предварительным данным, водитель автомобиля почувствовал себя плохо в районе Софийской, резко затормозил.
По имеющимся данным, кроме него, пострадавших нет. Автобус «Домтрансавто» № 225, курсирующий между метро «Купчино» и Владимирской площадью, ехал парковым рейсом. МАЗ остался без стёкол и дверей.