    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    753мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.66eur74.26
    ТЕМА ДНЯ

    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Ella Fitzgerald — Ella In London

    530
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Выступление неповторимой Эллы Фитцджеральд в лондонском Ronnie Scott's Jazz Club под аккомпанемент квартета Томми Флэнагана.

    среда джаза

    фонтанка ру

    скачать

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close