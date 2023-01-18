Среда джаза с Давидом Голощекиным: Ella Fitzgerald — Ella In London

Поделиться
Выступление неповторимой Эллы Фитцджеральд в лондонском Ronnie Scott's Jazz Club под аккомпанемент квартета Томми Флэнагана.
среда джаза
фонтанка ру
Сейчас
+2˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как -2
4 м/с, южн
753мм
87%
Пробки
4/10
Выступление неповторимой Эллы Фитцджеральд в лондонском Ronnie Scott's Jazz Club под аккомпанемент квартета Томми Флэнагана.
фонтанка ру
23 ноября 2022, 12:10
04 января 2023, 12:10
30 ноября 2022, 15:29
21 сентября 2022, 12:10
07 декабря 2022, 12:10
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.