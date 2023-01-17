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    «Умирали уже». Под Волгоградом прохожий спас троих мужчин, валявшихся у жилого дома

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    6 комментариев

    В городе Волжский Волгоградской области прохожий заметил троих мужчин, которые лежали возле многоэтажки почти без сознания. Он вызвал медиков — и вовремя, поскольку пострадавшие «уже умирали».

    Историю спасения 17 января рассказывает V1.RU. Ее герой — местный житель Роман Добротов, который проезжал на такси мимо дома 79 по проспекту Дружбы. Там лежали пострадавшие — он их увидел и выбежал из машины.

    «Снял куртку с первого, положил ему под голову. Другой мужчина скорую вызвал, врачи приехали, откачали и на ноги поставили, а тот, что у балкона лежал, его перевернули, у него ссадина на лбу кровит, полный рот крови и челюсть сломана. Первого мужчину, кстати, еще на ноги поставили, я ему куртку надел, и он даже сказал, что его зовут Дима. Третий товарищ тоже на ногах не стоит», — рассказал Роман.

    По его словам, врач отметила, что двое пострадавших «умирали уже». Мужчину, которому было хуже всего, госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы скорой помощи в среднетяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе волгоградского областного комитета здравоохранения. Его товарищи, по предварительным данным, от госпитализации отказались.

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    Комментарии 6

    Курю с 3х лет17 Янв 2023 в 23:25
    Очень интересно, но ничего не понятно
    +5−0
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