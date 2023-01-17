«Умирали уже». Под Волгоградом прохожий спас троих мужчин, валявшихся у жилого дома

В городе Волжский Волгоградской области прохожий заметил троих мужчин, которые лежали возле многоэтажки почти без сознания. Он вызвал медиков — и вовремя, поскольку пострадавшие «уже умирали».



Историю спасения 17 января рассказывает V1.RU. Ее герой — местный житель Роман Добротов, который проезжал на такси мимо дома 79 по проспекту Дружбы. Там лежали пострадавшие — он их увидел и выбежал из машины.

«Снял куртку с первого, положил ему под голову. Другой мужчина скорую вызвал, врачи приехали, откачали и на ноги поставили, а тот, что у балкона лежал, его перевернули, у него ссадина на лбу кровит, полный рот крови и челюсть сломана. Первого мужчину, кстати, еще на ноги поставили, я ему куртку надел, и он даже сказал, что его зовут Дима. Третий товарищ тоже на ногах не стоит», — рассказал Роман.