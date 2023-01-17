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    В Тюмени прокурор потребовал развести семейную пару. Один из партнеров меняет пол

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    3 комментария

    Прокурор Тюмени подал в Центральный районный суд города заявление о признании брака двух местных жителей недействительным. О причине 17 января рассказали в пресс-службе судов области: 33-летний мужчина захотел сменить ФИО и пол.

    После того как житель подал заявление в ЗАГС, прокурор провел проверку и обратился в суд. «Согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины», — пояснили в пресс-службе.

    Заявление уже приняли к производству. Совместных детей, как уточняет издание 72.RU, у пары нет.

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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок17 Янв 2023 в 21:28
    Бастрыкина, чтоле, подсиживает?! Ой, нехорошо...
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