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    В Петербурге весной проведут дополнительные муниципальные выборы

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    1 комментарий

    Территориальные избирательные комиссии Петербурга объявили о проведении дополнительных выборов в апреле. Об этом «Фонтанке» рассказали в петербургском избиркоме 17 января.

    Предполагается, что на дне голосования будет разыграно пять мандатов. Два вакантных места образовались в муниципальном совете округа «Понтонный», ещё два в Красном Селе и одно в Южно-Приморском.

    По закону дополнительные выборы проводятся, если избранный в одномандатном округе депутат по какой-либо причине сложил полномочия. Если в муниципалитете действует многомандатная система, то довыборы проводятся, если в совете занято менее 2/3 мест.

    Предполагается, что выборы пройдут 9 апреля 2023 года. Это уже второй раз, когда в Петербурге проводят довыборы в муниципалитеты. До этого избирательные комиссии не объявляли дополнительные выборы, даже если в них была необходимость.

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    Комментарии 1

    VKuser17419822117 Янв 2023 в 19:26
    .....ну вообще не интересно, ну какие еще могут быть выборы......
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