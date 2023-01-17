В Петербурге весной проведут дополнительные муниципальные выборы

Территориальные избирательные комиссии Петербурга объявили о проведении дополнительных выборов в апреле. Об этом «Фонтанке» рассказали в петербургском избиркоме 17 января.

Предполагается, что на дне голосования будет разыграно пять мандатов. Два вакантных места образовались в муниципальном совете округа «Понтонный», ещё два в Красном Селе и одно в Южно-Приморском.

По закону дополнительные выборы проводятся, если избранный в одномандатном округе депутат по какой-либо причине сложил полномочия. Если в муниципалитете действует многомандатная система, то довыборы проводятся, если в совете занято менее 2/3 мест.