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    В Петербурге бывшего чиновника будут судить за премиальный бизнес под крышей Минобороны

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    Бывшего начальника ЖКС Минобороны обвиняют в присвоении казенного. В его финансовой отчётности разберётся Невский районный суд Петербурга, 654 патрона — в довесок.

    О регистрации дела Павла Рубана 17 января сообщает объединённая пресс-служба судов. Ему вменяют хранение боеприпасов и превышение должностных полномочий. По версии следствия, он вышел за рамки УК и служебных обязанностей, работая в ЖКС №13 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны по Западному военному округу в Петрозаводске.

    Рубан занимал кресло начальника с февраля 2021-го по апрель прошлого года. Судя по материалам дела, на премии подчинённым не скупился, но одной рукой давал, другой отнимал.

    Военное следствие полагает, что деньги Рубану отдавали несколько человек, при этом не только те, что были выплачены в качестве материальной стимуляции, но и собственные.

    Так, в июне одному из подчинённых было поручено собрать с коллег 100 тысяч рублей в счёт июльской премии. Платить пришлось из своего кармана — поощрённые сотрудники воспротивились поборам. В августе тот же работник наскрёб для Рубана только 10 тысяч рублей.

    Из материалов дела следует, что обвиняемый в общей сложности получил почти 400 тысяч рублей.

    Статья о хранении боеприпасов появилась после обыска по месту жительства. Рубан на протяжении семи лет увлекался охотой, в 2017-м сдал разрешение на оружие, продал карабин «Тигр», избавился от ОП СКС и ТОЗ-99, но забыл про патроны.

    Изъяты более шестисот, в том числе 27 боевых винтовочных, изготовленных в 1940 году. Они достались Рубану с наследством после смерти отца в 2015 году.

    Накануне материалы дела переданы судье, заседание пока не назначено.

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    Комментарии 1

    А1357917 Янв 2023 в 17:26
    Надо Васильеву привлечь, а его свидетелем…
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