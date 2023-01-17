В Петербурге бывшего чиновника будут судить за премиальный бизнес под крышей Минобороны

Бывшего начальника ЖКС Минобороны обвиняют в присвоении казенного. В его финансовой отчётности разберётся Невский районный суд Петербурга, 654 патрона — в довесок.

О регистрации дела Павла Рубана 17 января сообщает объединённая пресс-служба судов. Ему вменяют хранение боеприпасов и превышение должностных полномочий. По версии следствия, он вышел за рамки УК и служебных обязанностей, работая в ЖКС №13 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны по Западному военному округу в Петрозаводске.

Рубан занимал кресло начальника с февраля 2021-го по апрель прошлого года. Судя по материалам дела, на премии подчинённым не скупился, но одной рукой давал, другой отнимал. Военное следствие полагает, что деньги Рубану отдавали несколько человек, при этом не только те, что были выплачены в качестве материальной стимуляции, но и собственные.

Так, в июне одному из подчинённых было поручено собрать с коллег 100 тысяч рублей в счёт июльской премии. Платить пришлось из своего кармана — поощрённые сотрудники воспротивились поборам. В августе тот же работник наскрёб для Рубана только 10 тысяч рублей.