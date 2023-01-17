История, ставшая новым мемом. Зачем на стройплощадке в Новгороде мужчина надел каску поверх меховой шапки

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, объяснил, почему представитель ветеранской организации, который поехал с ним на стройплощадку, надел каску поверх меховой шапки. Всё дело — в погодных условиях.
«На стройплощадке было достаточно прохладно и ветрено, так что ветеран имел все основания надеть меховую шапку. Что касается каски, то это требования безопасности», — рассказал он РИА Новости. По словам губернатора, ему тоже было холодно, «но пришлось помёрзнуть».
Ранее в социальных сетях появились скриншоты из репортажа «Вести — Великий Новгород», в котором губернатор области Андрей Никитин инспектировал строительство дома престарелых. Если конкретно, то те кадры, на которых глава региона давал комментарий, а рядом стоял мужчина в шапке с каской поверх неё.
По данным «Фонтанки», героем нового мема стал председатель совета ветеранов Новгородского района Виталий Бабич.