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    История, ставшая новым мемом. Зачем на стройплощадке в Новгороде мужчина надел каску поверх меховой шапки

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    11 комментариев

    Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, объяснил, почему представитель ветеранской организации, который поехал с ним на стройплощадку, надел каску поверх меховой шапки. Всё дело — в погодных условиях.

    «На стройплощадке было достаточно прохладно и ветрено, так что ветеран имел все основания надеть меховую шапку. Что касается каски, то это требования безопасности», — рассказал он РИА Новости. По словам губернатора, ему тоже было холодно, «но пришлось помёрзнуть».

    Ранее в социальных сетях появились скриншоты из репортажа «Вести — Великий Новгород», в котором губернатор области Андрей Никитин инспектировал строительство дома престарелых. Если конкретно, то те кадры, на которых глава региона давал комментарий, а рядом стоял мужчина в шапке с каской поверх неё.

    По данным «Фонтанки», героем нового мема стал председатель совета ветеранов Новгородского района Виталий Бабич.

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    ГубернаторСтройплощадкаВетеранНовгородская область
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    Комментарии 11

    AGP17 Янв 2023 в 19:52
    Классная новость, побольше бы таких от Фъ. Ещё бы расследование провели, взяли у шапкокасконосителя интервью 😀
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