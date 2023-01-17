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    В Петербурге увеличено финансирование на закупку лекарств для лечения рака до 6,5 млрд

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    2 комментария

    Из бюджета города в 2023 году на амбулаторное лечение пациентов с онкологическими заболеваниями будет израсходована самая большая сумма за всю историю льготного обеспечения медикаментами по региональной льготе — 6,5 млрд рублей. Об этом 17 января сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.

    Эта сумма почти на два миллиарда больше прошлогодней, когда на бесплатные лекарства для лечения онкопациентов в амбулаторных условиях было потрачено более 4,7 млрд рублей. А в 2021 году на эти цели израсходовали 1,2 млрд рублей.

    Во время пребывания на больничной койке или лечения в дневном стационаре клиники пациенты получают лекарства, закупаемые медицинскими учреждениями в рамках финансирования из фонда ОМС по соответствующим тарифам.

    Как отметили в комитете по здравоохранению, в 2022 году для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, было закуплено более 50 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов. На 2023 год запланировано к закупке свыше 60 МНН.

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    Комментарии 2

    Local17 Янв 2023 в 17:12
    Этому можно только порадоваться.Всё,что делается для здоровья людей,дело благое.
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