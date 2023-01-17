В Петербурге увеличено финансирование на закупку лекарств для лечения рака до 6,5 млрд

Из бюджета города в 2023 году на амбулаторное лечение пациентов с онкологическими заболеваниями будет израсходована самая большая сумма за всю историю льготного обеспечения медикаментами по региональной льготе — 6,5 млрд рублей. Об этом 17 января сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.



Эта сумма почти на два миллиарда больше прошлогодней, когда на бесплатные лекарства для лечения онкопациентов в амбулаторных условиях было потрачено более 4,7 млрд рублей. А в 2021 году на эти цели израсходовали 1,2 млрд рублей.

