Услышать голоса блокады. Фонд AdVita приглашает на благотворительные лекции, посвящённые блокадной поэзии

18 января в Петербурге и во всей России будет отмечаться 80-летие прорыва блокады Ленинграда. А 27 января — 79-летие полного освобождения города на Неве. К этим датам петербургский благотворительный фонд AdVita подготовил две встречи, на которых лекторы расскажут о поэзии блокадных дней.



Встречи пройдут в рамках проекта «Лекторий AdVita». Послушать лекции и задать вопросы смогут все желающие, так как проводиться они будут в онлайн-формате. Для этого только необходимо заранее записаться.



Спикером первой встречи станет известный поэт и филолог Полина Барскова, которая не одно десятилетие занимается исследованием блокадных архивов. Она расскажет о блокадном творчестве Натальи Крандиевской и Татьяны Гнедич, а также поможет познакомиться ближе с их стихами. Лекция пройдёт 20 января в 19 часов по московскому времени. Запись на встречу — здесь.

