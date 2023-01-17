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    Услышать голоса блокады. Фонд AdVita приглашает на благотворительные лекции, посвящённые блокадной поэзии

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    18 января в Петербурге и во всей России будет отмечаться 80-летие прорыва блокады Ленинграда. А 27 января — 79-летие полного освобождения города на Неве. К этим датам петербургский благотворительный фонд AdVita подготовил две встречи, на которых лекторы расскажут о поэзии блокадных дней.

    Встречи пройдут в рамках проекта «Лекторий AdVita». Послушать лекции и задать вопросы смогут все желающие, так как проводиться они будут в онлайн-формате. Для этого только необходимо заранее записаться.

    Спикером первой встречи станет известный поэт и филолог Полина Барскова, которая не одно десятилетие занимается исследованием блокадных архивов. Она расскажет о блокадном творчестве Натальи Крандиевской и Татьяны Гнедич, а также поможет познакомиться ближе с их стихами. Лекция пройдёт 20 января в 19 часов по московскому времени. Запись на встречу — здесь.

    Вторую лекцию проведёт Наталия Соколовская — историк и писатель, много лет занимающаяся дневниками Ольги Берггольц. Она познакомит участников встречи с дневниками Берггольц, причем не только блокадными, но и посттюремными. Эти материалы, долгое время остававшиеся малоизвестными широкой аудитории, были опубликованы в 1990-е и 2000-е годы сестрой Ольги Марией. Встреча состоится 27 января в 19:00. Записаться на лекцию можно здесь.

    Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда AdVita, а также развитие проектов благотворительной организации.

    Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Только в 2021 году адресную помощь получили 780 человек из 80 регионов Российской Федерации.

    Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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