Услышать голоса блокады. Фонд AdVita приглашает на благотворительные лекции, посвящённые блокадной поэзии

18 января в Петербурге и во всей России будет отмечаться 80-летие прорыва блокады Ленинграда. А 27 января — 79-летие полного освобождения города на Неве. К этим датам петербургский благотворительный фонд AdVita подготовил две встречи, на которых лекторы расскажут о поэзии блокадных дней.
Встречи пройдут в рамках проекта «Лекторий AdVita». Послушать лекции и задать вопросы смогут все желающие, так как проводиться они будут в онлайн-формате. Для этого только необходимо заранее записаться.
Спикером первой встречи станет известный поэт и филолог Полина Барскова, которая не одно десятилетие занимается исследованием блокадных архивов. Она расскажет о блокадном творчестве Натальи Крандиевской и Татьяны Гнедич, а также поможет познакомиться ближе с их стихами. Лекция пройдёт 20 января в 19 часов по московскому времени. Запись на встречу — здесь.
Вторую лекцию проведёт Наталия Соколовская — историк и писатель, много лет занимающаяся дневниками Ольги Берггольц. Она познакомит участников встречи с дневниками Берггольц, причем не только блокадными, но и посттюремными. Эти материалы, долгое время остававшиеся малоизвестными широкой аудитории, были опубликованы в 1990-е и 2000-е годы сестрой Ольги Марией. Встреча состоится 27 января в 19:00. Записаться на лекцию можно здесь.
Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда AdVita, а также развитие проектов благотворительной организации.