На профессиональный рост чиновников и депутатов в Петербурге потратят более 30 млн рублей

Смольный подготовил законопроект о профессиональном росте госслужащих. В 2023 году на эти цели предлагается потратить 30,8 млн рублей. Проект инициативы был опубликован 17 января, и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Львиная доля средств — 25,6 млн рублей — будет потрачена на профессиональный рост исполнительной власти. Мероприятия по повышению квалификации и по профессиональной переподготовке должны пройти не менее чем 5 450 человек.

На сотрудников Заксобрания Петербурга отводится 1 млн 369 тысяч рублей, профессионально вырасти — повысить квалификацию или пройти переподготовку — на эти деньги должны не менее 107 человек.