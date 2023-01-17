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    На профессиональный рост чиновников и депутатов в Петербурге потратят более 30 млн рублей

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    4 комментария

    Смольный подготовил законопроект о профессиональном росте госслужащих. В 2023 году на эти цели предлагается потратить 30,8 млн рублей. Проект инициативы был опубликован 17 января, и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

    Львиная доля средств — 25,6 млн рублей — будет потрачена на профессиональный рост исполнительной власти. Мероприятия по повышению квалификации и по профессиональной переподготовке должны пройти не менее чем 5 450 человек.

    На сотрудников Заксобрания Петербурга отводится 1 млн 369 тысяч рублей, профессионально вырасти — повысить квалификацию или пройти переподготовку — на эти деньги должны не менее 107 человек.

    Еще 1 млн 343 тысячи закладываются на профессиональный рост не менее чем 81 сотрудника из городской избирательной комиссии, 4 — из территориальных избиркомов, 60 сотрудников аппаратов мировых судей, 15 сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, 18 сотрудников аппарата детского омбудсмена и 11 — сотрудников аппарата бизнес-омбудсмена. Также профессиональный рост ждет минимум 20 человек из Контрольно-счетной палаты.

    После прохождения антикоррупционной экспертизы законопроект будет внесен на рассмотрение Заксобрания города.

    ПетербургБюджетСмольныйЗакобсрание
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    26583918117 Янв 2023 в 16:43
    Профессиональный рост чего .... они не исправимы ... гнать в шею метлой поганой всех оттуда...
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