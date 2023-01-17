Водитель «Нивы» под пулями удирал от полиции на МКАД и объяснил спешку секретным заданием

Столичные автоинспекторы на нескольких машинах с погоней и стрельбой задерживали нарушителя на «Ниве» в Подмосковье. Куда он так спешил, водитель рассказать отказался, сославшись на секретность.

Утром 17 января инспекторы ГИБДД заметили на территории Северо-Восточного административного округа Москвы автомобиль «Нива», который совершал опасные маневры, и попытались его остановить, сообщает «МВД Медиа». Водитель требования об остановке проигнорировал и продолжил гнать, пытаясь скрыться. А во время погони по МКАД он по касательной столкнулся с полицейской машиной.