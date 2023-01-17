Водитель «Нивы» под пулями удирал от полиции на МКАД и объяснил спешку секретным заданием

МВД МЕДИА
Столичные автоинспекторы на нескольких машинах с погоней и стрельбой задерживали нарушителя на «Ниве» в Подмосковье. Куда он так спешил, водитель рассказать отказался, сославшись на секретность.
Утром 17 января инспекторы ГИБДД заметили на территории Северо-Восточного административного округа Москвы автомобиль «Нива», который совершал опасные маневры, и попытались его остановить, сообщает «МВД Медиа». Водитель требования об остановке проигнорировал и продолжил гнать, пытаясь скрыться. А во время погони по МКАД он по касательной столкнулся с полицейской машиной.
В конце концов уже территории Щелковского района Московской области, чтобы остановить лихача, полицейские применили табельное оружие. «Ниве» прострелили три колеса, после чего она наконец остановилась. Водителя задержали и доставили в отдел. На него составили девять протоколов по различным статьям КоАП РФ. Кроме того, он и ранее не раз привлекался к ответственности за различные противоправные деяния и был лишен водительских прав. Мужчину также отправили на медосвидетельствование.
На вопрос, почему не остановился по требованию полиции, задержанный ответил, что занимался своими «секретными» делами. «Почему тогда не остановились?» — попытались выяснить у него еще раз. «Потому что был на задании», — ответил мужчина.