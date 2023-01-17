    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    755мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.29eur73.83

    Оттепель освободила Петербург не только от снега, но и от пробок на дорогах

    1287
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    На фоне оттепели в Петербурге 17 января стало аномально свободно на дорогах. Практически весь город на картах окрасился в зеленый цвет, за исключением мест, где ведутся работы, нескольких центральных улиц и юго-востока КАД.

    По данным «Яндекс.Пробок», во втором часу дня дороги Петербурга оказались загружены всего на 3 балла. Даже для середины дня это на 1 балл меньше обычного. Самая большая пробка на данный момент скопилась на внутреннем кольце КАД из-за ДТП у развязки с Софийской улицей. Последний час длина затора держится в районе 4,8 километра — от Октябрьской набережной до Софийской улицы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Более плотное движение в центре, в районе площади Восстания и пересечения Староневского с Суворовским проспектом, на нескольких участках Садовой улицы, и также на набережной Кутузова к Троицкому мосту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пробки
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гарик123417 Янв 2023 в 13:56
    Ага… завтра будет 10 баллов из 10…
    Царь же едет .
    Вангую комменты мол: «а мы 2 часа стояли на мосту, все перекрыто, ай, Яй, Яй..
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close