Оттепель освободила Петербург не только от снега, но и от пробок на дорогах

На фоне оттепели в Петербурге 17 января стало аномально свободно на дорогах. Практически весь город на картах окрасился в зеленый цвет, за исключением мест, где ведутся работы, нескольких центральных улиц и юго-востока КАД.

По данным «Яндекс.Пробок», во втором часу дня дороги Петербурга оказались загружены всего на 3 балла. Даже для середины дня это на 1 балл меньше обычного. Самая большая пробка на данный момент скопилась на внутреннем кольце КАД из-за ДТП у развязки с Софийской улицей. Последний час длина затора держится в районе 4,8 километра — от Октябрьской набережной до Софийской улицы.