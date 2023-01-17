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    В метро Москвы пассажир отобрал у женщины телефон и сбежал по путям в тоннель

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    11 комментариев

    В метро Москвы задержали мужчину из Краснодарского края, который попытался забрать у горожанки дорогой смартфон. Скрываясь от владелицы телефона, он продемонстрировал завидное бесстрашие — спрыгнул с платформы на пути и двинулся в тоннель.

    МВД МЕДИА

    По счастью, его заметил машинист электропоезда. Он применил экстренное торможение и предложил неизвестному войти в кабину. Уже на следующей станции его остановили сотрудники полиции: про злоумышленника им рассказала потерпевшая. Об этом 17 января сообщается в пресс-центре МВД России.

    Известно, что раньше мужчину уже не раз судили за кражи. Возбуждено уголовное дело по 30-й и 161-й статьям УК РФ («Покушение на грабёж»). Похищенное вернули владелице.

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    Комментарии 11

    Польза санкций17 Янв 2023 в 14:37
    Кубаноид?
    +2−0
    James Cook17 Янв 2023 в 13:40
    Чернота
    +0−0
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