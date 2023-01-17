Нефтяной танкер взорвался на верфи в Таиланде, 8 рабочих пропали без вести

Видео: Bangkok Post / YouTube
Пожар на нефтяном танкере в Таиланде утром 17 января привел к взрыву. Произошедшее попало на камеру наблюдения.
На реке Мэклонг в провинции Самутсонгкхрам в центральной части Таиланда загорелся и взорвался нефтяной танкер, пишет Bangkok Post. Сообщение о произошедшем поступило в местную полицию около 9:17. Взрыв был слышен и ощутим в радиусе нескольких километров, а в ближайших домах повыбивало оконные стекла.
Видео: ShanghaiEyeMagic / YouTube
Спустя примерно час в Морском департаменте сообщили, что пожар взят под контроль. В результате происшествия 8 рабочих верфи пропали без вести.
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