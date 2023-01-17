Гребень антициклона обещает Петербургу прояснения. Мокрый снег ждите вечером

Оттепель в Петербурге показывает свою многогранность. Сегодня в течение дня должно быть относительно сухо.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 января в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, в конце дня небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

