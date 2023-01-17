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    Гребень антициклона обещает Петербургу прояснения. Мокрый снег ждите вечером

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Оттепель в Петербурге показывает свою многогранность. Сегодня в течение дня должно быть относительно сухо.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 января в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, в конце дня небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

    Метеорологические условия в регионе формирует небольшой промежуточный гребень антициклона. «В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, лишь ближе к вечеру местами пройдёт небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Температура воздуха 0…+2 градуса, по области −3…+2 градуса. Ветер юго-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», 0 градусов — это повышенная ночная температура для 17 января. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 14 ночью до 0 градусов днём. Самое холодное 17 января выдалось в 1968 году, минус 30 днём, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 4.

    В ближайшие два дня потепление продолжится, 19 числа может быть до плюс 5 градусов. Мокрый снег в дневные часы будет переходить в дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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