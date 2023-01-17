В Госдуме предложили сделать обязательной службу в армии для чиновников

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в будущем «все социальные лифты, все кадровые решения» должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных силах Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 января 2023 года.



Путин не планирует объявлять новую волну мобилизации Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Осторожно Media» о появившихся в СМИ и телеграм каналах слухам про новую волну мобилизации. Согласно этой информации, Владимир Путин завтра во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда якобы может объявить о продолжении мобилизации.

— Это всё слухи. Не слушайте их, — заявил Дмитрий Песков. Ранее ряд телеграм-каналов и блогеров выдвинули предположения, что президент может сменить статус СВО на контртеррористическую операцию, также появлялась информация о возможной новой волне мобилизации.

В России начнут увеличивать число военнослужащих Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями, а также главнокомандующими видами войск и командующими. Во время совещания глава Минобороны заявил, что в течение 2023–2026 годов численность Вооруженных сил РФ увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих.



— Масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов, потребуют <...> принятия соответствующих компетентных решений, — рассказал Шойгу.

Помимо увеличения численности ВС в этот период планируется также создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. Другие цели Минобороны на 2023–2026 годы выглядят следующим образом:



сформировать армейский корпус в Карелии;

преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;

усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

Российским чиновникам рекомендуют не ездить за границу Региональные власти настоятельно рекомендуют чиновникам и депутатам воздержаться от поездок за границу, несмотря на то что официального запрета на выезд за рубеж нет. Как сообщает «Коммерсант», соответствующие рекомендации дали власти Вологодской, Ульяновской, Тамбовской, Брянской областей и республик Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российским чиновникам запрещают отдыхать за границей. По его словам, заграничный отпуск для чиновников — это вопрос этики, «аппаратных ограничений здесь нет».

— В данном случае никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее всего, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение, — объяснил Песков. — Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации.



Глава фракции «Единая Россия» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник сообщил изданию, что в партии нет запрета на зарубежные поездки, но «нужно себя вести прилично и отдавать отчет в собственных действиях». По его словам, перед Новым годом до всех членов партии был доведен «кодекс единороссов», где «всё четко прописано: никакого фешена, никаких гламурных тусовок, дорогих автомобилей».



Ранее региональные депутаты Максим Васильев и Денис Долженко подверглись резкой критике из-за отпуска за границей.

Шойгу посетил штаб группировки «Восток» в зоне СВО

Минобороны сообщило, что Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.



— На командном пункте группировки «Восток» Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, а также командующих на других направлениях. Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях, — сообщили в ведомстве.



Особое внимание в ходе работы Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений. Министр обороны поблагодарил военнослужащих, а также вручил им госнаграды.

Для чиновников хотят сделать обязательной службу в армии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании в этом году высказал мнение о том, что для претендентов на государственные должности нужно сделать обязательными наличие военно-учетной специальности и службу в армии. По его словам, нужно сделать как можно быстрее, чтобы в будущем все социальные лифты, все кадровые решения принимались с учетом необходимости службы в Вооруженных силах — такие требования необходимо применять в отношении чиновников.

— Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры — в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах, — предложил Володин.

Спикер уточнил, что в этом случае в России будет создана система, когда каждый человек, независимо от того, где он работает, «может и должен защищать свою страну».

МИД РФ запретил въезд представителям ЕС в ответ на новый пакет санкций В Министерстве иностранных дел РФ выпустили заявление об ответных мерах на девятый пакет санкций Евросоюза в отношении нашей страны. В ответ МИД РФ расширил список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. Речь идет о:

руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине;

руководстве европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Украине;

гражданах государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике.

Ограничения распространены и на отдельных депутатов Европарламента. На теннисном турнире Australian Open запретили флаги России и Белоруссии

Федерация тенниса Австралии запретила демонстрацию флагов России и Белоруссии после инцидента в первый день турнира. Об этом сообщает Associated Press.



— Наш первоначальный подход заключался в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли пользоваться ими, создавая неудобства. Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг. Мы продолжим работать с игроками и нашими болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом, — говорится в сообщении федерации.



16 января во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль болельщики вывесили российский флаг. Украинские болельщики в ответ вызвали охрану и полицию. Белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции после своего матча заявила, что понимает решение федерации.



Россия и Белоруссия не будут транслировать Олимпийские игры до 2032 года Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил о передаче всех медиаправ в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции Олимпийских игр с 2026 по 2032 год, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы. Россия и Белоруссия в данной сделке не участвуют. — Мы рады достичь долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми вещателями, — заявил глава МОК Томас Бах. — EBU и его члены обеспечивают колоссальный опыт в области трансляций и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery является одной из крупнейших в мире медиа- и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах. Это служит доказательством привлекательности Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, этот долгосрочный контракт также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов.



Позднее эту информацию прокомментировали в Госдуме РФ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в интервью ТАСС сказал, что без участия российских спортсменов приобретать права на трансляцию Олимпиады нет смысла. — Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев? Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то Международный олимпийский комитет должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов, — заявил Дмитрий Свищёв.

ФАС оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 1,1 миллиарда рублей, поскольку, по мнению ведомства, она навязывала свой собственный платежный инструмент в приложениях российских разработчиков. Таким образом, Apple злоупотребляла доминирующим положением.



— Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store, — заявили в ФАС.



Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев. Однако Apple прекратила официальные поставки своих устройств в Россию в марте 2022 года, тогда же перестала работать система мобильных платежей Apple Pay, так как из России ушли платежные системы Visa и Mastercard.