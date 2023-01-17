Сегодня в Москве прощаются с Инной Чуриковой. Актриса «Ленкома» скончалась
Люди продолжают прибывать на прощание с актрисой.
— Вот так складываются обстоятельства в нашей жизни. Огромная потеря для всей страны и потеря для нас — для зрителей, для любителей театра. Что можно сказать? Горькая, горькая утрата. Сегодня мы прощаемся без преувеличения с великой русской актрисой, — говорит Кирилл Крок, глава Театра им. Вахтангова.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
Отпевание продолжается. Родные, коллеги, друзья и поклонники Инны Чуриковой ждут окончания службы. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.
Актер Андрей Соколов прибыл на прощание с букетом белых роз. Надежда Михалкова, дочь Никиты Сергеевича, — с букетом красных.
Прибыла Александра Захарова, актриса «Ленкома Марка Захарова», дочь легендарного худрука театра.
Внутри храма артисты «Ленкома» стоят в отдельной огороженной зоне.
В храме Христа Спасителя началось отпевание Инны Чуриковой.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
В Москву сегодня приехали главные театральные деятели со всей России. Попрощаться с Инной Чуриковой приехал уральский режиссер и автор пьес, создатель «Коляда-театра» Николай Коляда.
— В 1972 году я посмотрел фильм «Начало». Я был маленький, мне было 14 лет, жил далеко в деревне. После этого я решил стать артистом, — заявил Коляда. — То, что мой театр сейчас здесь на гастролях, совпало всё. Я прощаюсь с Инной Михайловной. Она определила мою жизнь. Когда-то она вручала мне Царскосельскую премию, я стоял с ней рядом, у меня дрожали ноги от того, что такая великая рядом со мной.
«Она действительно великая — нет слов. Величайшая из всех великих»
Николай Коляда
— Она не простая. Она была такая глубокая, какие глаза у нее были. Господи, царица небесная! Всё ей удавалось, и удавалось смешить людей, веселить до упаду. Удавалось сделать так, чтобы все плакали — рыдали горькими слезами. Вы вспомните все ее фильмы, все ее работы. Что она делала? Чудеса! Великое чудо уходит от нас.
Екатерина Иванова / MSK1.RU
Вдова Александра Солженицына Наталья приехала попрощаться с великой актрисой. Она поблагодарила Чурикову и отметила, что та сыграла в двух фильмах по произведениям Александра Исаевича.
— Это наша благословляющая рука, благословляющий талант, очень горько, очень больно. У нее была всенародная любовь. Вы не много назовете людей, которых любят все. Так что это больно. Ну и благодарность ей, она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына. И сыграла изнутри — от всей своей сущности, вложились вся. Как он и сказал, ее слезами плачет вся Россия. Проводим ее, — отметила Наталья Солженицына.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
Здесь же — вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.
— Человек с любовью к родине, без осуждения. Очень трепетная душа, — сказала она о Чуриковой.
Сотрудники ритуальных служб выставили микрофон. В среднюю часть храма вышли священнослужители. У алтаря — патриарх всея Руси Кирилл.
Люди выстроились в очередь, чтобы подойти к гробу Инны Чуриковой, и прощаются. Актриса лежит в открытом гробу.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
На прощание приехала Лия Ахеджакова, ее под руку проводили в храм.
Екатерина Иванова / MSK1.RU
У входа в храм отдельно стоят венки от Театра сатиры, главы Башкирии Радия Хабирова и режиссера и создателя Театра-студии на Красной Пресне и худрука Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева.
На прощание с букетом алых роз приехал Алексей Франдетти, с июля 2022 года он худрук «Ленкома», где служила Чурикова.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
К ХХС приехал кортеж с мигалками. Кто из чиновников приехал попрощаться с великой актрисой, пока неизвестно.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
К гробу подошел Глеб Панфилов, со своей музой Инной Чуриковой режиссер прожил
Внутри храма уже стоит гроб с телом Инны Чуриковой. Вокруг — множество венков. Для прощания выбрали портрет актрисы в молодости.
Все проходят через рамки, металлодетекторы и показывают содержимое сумок.
Все проходят через рамки
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU