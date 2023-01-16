Прикарманила выручку и пустилась в бега. В Петербурге попалась бывшая сотрудница белорусского магазина

Поиски сотрудницы белорусского магазина, обвиняемой в присвоении денег из служебного сейфа, завершились в Петербурге. Пока решается вопрос об отправке на родину, ей придется посидеть под арестом.
О подробностях дела 16 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Летом 2021-го фигурантка работала кассиром в городе Орша Витебской области. Следствие полагает, что она взяла из сейфа в служебном кабинете деньги и забрала себе, хотя должна была инкассировать их. Там было больше 6 тысяч белорусских рублей — на тот момент эта сумма равнялась примерно 170 тысячам российских.
В сентябре кассир уже была под подпиской о невыезде, но это не помешало ей устроить тур по городам России. В Белоруссии ее объявили в розыск, и фигурантка, побывав в Петербурге, Волгограде и Пскове, в итоге вернулась в город на Неве. 15 января текущего года ее задержали.
На родину женщины направили ходатайство о содержании под стражей. Пока она останется под арестом до Дня защитника Отечества.