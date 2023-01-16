Прикарманила выручку и пустилась в бега. В Петербурге попалась бывшая сотрудница белорусского магазина

Поиски сотрудницы белорусского магазина, обвиняемой в присвоении денег из служебного сейфа, завершились в Петербурге. Пока решается вопрос об отправке на родину, ей придется посидеть под арестом.



О подробностях дела 16 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Летом 2021-го фигурантка работала кассиром в городе Орша Витебской области. Следствие полагает, что она взяла из сейфа в служебном кабинете деньги и забрала себе, хотя должна была инкассировать их. Там было больше 6 тысяч белорусских рублей — на тот момент эта сумма равнялась примерно 170 тысячам российских.

