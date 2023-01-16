Водитель автомобиля заткнул проспект Большевиков трамваем

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ДТП с участием трамвая собрало пробку в Невском районе Петербурга вечером 16 января. Перегорожены оказались сразу три полосы.
Около 16:55 возле станции метро «Проспект Большевиков», на пересечении улицы Коллонтай с проспектом Большевиков, столкнулись легковой автомобиль и трамвай № 27, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что удар пришелся на водительскую сторону машины.
По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на подъезде к перекрестку скопились заторы со всех улиц. По информации пользователей сервиса, участники ДТП заняли три полосы. Трамваям тоже приходится ждать.