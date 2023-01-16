    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, южн

    749мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd67.57eur73.11

    Водитель автомобиля заткнул проспект Большевиков трамваем

    1534
    обсудить

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    ДТП с участием трамвая собрало пробку в Невском районе Петербурга вечером 16 января. Перегорожены оказались сразу три полосы.

    Около 16:55 возле станции метро «Проспект Большевиков», на пересечении улицы Коллонтай с проспектом Большевиков, столкнулись легковой автомобиль и трамвай № 27, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что удар пришелся на водительскую сторону машины.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на подъезде к перекрестку скопились заторы со всех улиц. По информации пользователей сервиса, участники ДТП заняли три полосы. Трамваям тоже приходится ждать.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с трамваем
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close