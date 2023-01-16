    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, южн

    749мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd67.57eur73.11

    Петербургский класс признан одним из самых украшенных в стране. Посмотрите, как там всё мигает

    2467
    5 комментариев

    Минпросвещения подвело итоги всероссийского конкурса на самый лучший украшенный к Новому году класс. В тройку призёров вошёл Петербург.

    Как сообщается в группе ведомства в «ВКонтакте» 16 января, третье место в акции «Лучший украшенный класс» занял 2-В класс петербургской школы № 492. Ребята вместе с родителями смастерили инсталляцию заснеженного города.

    Автор: ГБОУ школа № 492 Фрунзенского района СПб

    Победителем стала Альметьевская школа-интернат для детей с ОВЗ (Республика Татарстан), где в классе появился огромный месяц из ёлочных шаров. Второе место заняла школа № 9 в станице Темиргоевская Краснодарского края. Там под потолком подвесили воздушные сани с оленями.

    Победителя определяли голосованием. В финал вышли 27 классов из разных регионов страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close