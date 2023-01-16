Петербургский класс признан одним из самых украшенных в стране. Посмотрите, как там всё мигает

Минпросвещения подвело итоги всероссийского конкурса на самый лучший украшенный к Новому году класс. В тройку призёров вошёл Петербург.
Как сообщается в группе ведомства в «ВКонтакте» 16 января, третье место в акции «Лучший украшенный класс» занял 2-В класс петербургской школы № 492. Ребята вместе с родителями смастерили инсталляцию заснеженного города.
Автор: ГБОУ школа № 492 Фрунзенского района СПб
Победителем стала Альметьевская школа-интернат для детей с ОВЗ (Республика Татарстан), где в классе появился огромный месяц из ёлочных шаров. Второе место заняла школа № 9 в станице Темиргоевская Краснодарского края. Там под потолком подвесили воздушные сани с оленями.
Победителя определяли голосованием. В финал вышли 27 классов из разных регионов страны.