«Ни в каком виде»: Финляндия отвергла возобновление поставок электричества из России

Импорт российской электроэнергии в Финляндию для страны неактуален, заявили в министерстве труда и экономического развития Суоми, пишут финские СМИ.
«Импорт электроэнергии из России в данный момент ни в каком виде не является актуальным», — заявил финским журналистам 16 января руководитель отдела энергетики министерства Рику Хуттунен.
Российская энергия не поставляется в Финляндию с конца прошлой весны. Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявлял о возможности возобновить поставки. А «Коммерсантъ» писал, что оператор российской энергосистемы мог бы включить экспорт электроэнергии в ЕС в свою программу развития энергосистем России на 2023–2028 годы.