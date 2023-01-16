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    Экономика и санкции

    «Ни в каком виде»: Финляндия отвергла возобновление поставок электричества из России

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    Импорт российской электроэнергии в Финляндию для страны неактуален, заявили в министерстве труда и экономического развития Суоми, пишут финские СМИ.

    «Импорт электроэнергии из России в данный момент ни в каком виде не является актуальным», — заявил финским журналистам 16 января руководитель отдела энергетики министерства Рику Хуттунен.

    Российская энергия не поставляется в Финляндию с конца прошлой весны. Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявлял о возможности возобновить поставки. А «Коммерсантъ» писал, что оператор российской энергосистемы мог бы включить экспорт электроэнергии в ЕС в свою программу развития энергосистем России на 2023–2028 годы.

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