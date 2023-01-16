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    В Петербурге к 2025 году создадут новые отечественные шлюпки

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    Суда и морские платформы в России сейчас оснащают преимущественно импортным спасательным оборудованием. Исправить это — достичь технологического суверенитета в создании шлюпок — должны инженеры Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ) в Петербурге к 2025 году, сообщили в Минпромторге.

    Как рассказали в ведомстве 16 января в Telegram-канале, СНСЗ выиграл конкурс и получит субсидии на разработку и серийное производство пяти типовых открытых и закрытых спасательных шлюпок для гражданских судов. От предприятия ждут опытные образцы спасательных и дежурных шлюпок вместимостью от 16 до 65 и от 6 до 15 человек, устройства для спуска на воду, и серийное производство к 2025 году.

    Продукция Средне-Невского завода будет устанавливаться на атомные ледоколы, танкеры, сухогрузы, промысловые и вспомогательные суда, а также на буровые платформы.

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