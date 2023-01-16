Историк расскажет про ленинградский «Клуб-81»

Советская общественная и концертная организация (так в справочниках) «Ленинградский рок-клуб» появилась в 1981-м. Но в том же году (и это запомнится по названию) родился «Клуб-81», члены которого тоже были из поколения дворников и сторожей. О них вспомнят 22 января в отделе Маяковки в «Севкабель Порту». Бесплатно, 16+

Официально клуб был «литературно-творческим объединением при Ленинградском отделении Союза советских писателей». Но входили в клуб те, кого к советским писателям не причислишь: публиковались в основном в самиздате. И этим самиздатским журналам досталось: например, Сергея Дедюлина (журнал «Северная почта») выдавили в эмиграцию, к издателям журнала «37» явились с обысками. Однако в ленинградском КГБ понимали, что независимая литература просачивается меж пальцев, руководство встретилось с некоторыми самиздателями и предложило создать официальное творческое объединение. Секции были «литературные» — поэзии, прозы и критики, но там и Гребенщиков и Курехин музицировали, и театр экспериментальный действовал. Когда арестовали диссидента Вячеслава Долинина, «Клуб-81» всячески за него хлопотал в КГБ, добивался положительных характеристик с работы — впрочем, того все равно сослали.

