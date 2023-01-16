«Сидим-едим». Московский магазин для исправительных учреждений сменил название на неоднозначное

Магазин, который работает с исправительными учреждениями Москвы и Московской области, изменил название сайта на «Сидим-едим.рф». Информация об этом появилась в самом магазине.
«В данный момент происходит ребрендинг названия нашего Интернет-ресурса. <...> Интерфейс и все условия останутся прежними», — говорится на сайте магазина. Раньше он назывался «Фсинмагазин.рф».
В пресс-службе ФСИН уже заявили, что к этому магазину отношения не имеют. «Мы никак не можем это комментировать, потому что это коммерческие структуры. Они — самостоятельная структура, у которой есть владелец, который все это организовал и работает», — рассказали изданию Daily Storm в ведомстве. На звонок «Фонтанки» в пресс-службе ФСИН не ответили.
Обновление от 15:20:
Как пишет ТАСС, ранее ФСИН провела анализ интернет-сервисов по предоставлению услуг в интересах лиц, содержащихся в учреждениях УИС. В ходе проверки были обнаружены более 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН. Информагентство отмечает, что после обращения ведомства сайты, имевшие в названиях аббревиатуру, относящуюся ко ФСИН, начали ребрендинг. Судя по всему, это коснулось и магазина «Фсинмагазин.рф».