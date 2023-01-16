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    Маленький трактор в Купчино потерял колесо и обнял «Жигули»

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    Два специфических транспортных средства попали в ДТП в Купчино. Это трактор и «Жигули», каких в Петербурге уже совсем мало. Обстоятельства и вовсе курьёзны.

    На улице Белы Куна трактор потерял колесо и врезался в «классический» ВАЗ, сообщают очевидцы 16 января в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Колесо потерял. Жигу нашёл», — шутят подписчики.

    На место прибыли сотрудники ГИБДД. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, никто не пострадал.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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