Маленький трактор в Купчино потерял колесо и обнял «Жигули»

Два специфических транспортных средства попали в ДТП в Купчино. Это трактор и «Жигули», каких в Петербурге уже совсем мало. Обстоятельства и вовсе курьёзны.



На улице Белы Куна трактор потерял колесо и врезался в «классический» ВАЗ, сообщают очевидцы 16 января в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Колесо потерял. Жигу нашёл», — шутят подписчики.

