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    Боевые действия на Украине

    Песков прокомментировал взрыв и обрушение жилого дома в Днепре

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    Обрушение дома в украинском городе Днепр прокомментировал пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, ВС РФ не наносят ударов по жилым домам и социнфраструктуре Украины, пишет 16 января РИА Новости.

    Он добавил, что удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным.

    Взрыв в доме произошел днем 14 января. После начался пожар. Были разрушены по крайней мере два подъезда. По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, среди них один ребенок. Ранения получили 73 человека. Еще 35 пропали без вести.

    Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.

    Киевские власти обвинили в произошедшем российскую сторону: днем 14 января воздушная тревога звучала на территории всей Украины. РИА Новости пишет, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что всему виной стала сбитая ракета, которая упала на подъезд и взорвалась. Позже, как уточняет РБК, чиновник написал в соцсетях, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и украинскую контрразведку «отреагировать» на слова Арестовича.

    Telegram-канал «Война с фейками» утверждает, что российская ракета была нацелена на военный объект, а причиной взрыва могла стать ракета украинского ПВО, попавшая в газифицированный дом.

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