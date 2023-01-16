Песков прокомментировал взрыв и обрушение жилого дома в Днепре

Обрушение дома в украинском городе Днепр прокомментировал пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, ВС РФ не наносят ударов по жилым домам и социнфраструктуре Украины, пишет 16 января РИА Новости.
Он добавил, что удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным.
Взрыв в доме произошел днем 14 января. После начался пожар. Были разрушены по крайней мере два подъезда. По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, среди них один ребенок. Ранения получили 73 человека. Еще 35 пропали без вести.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.