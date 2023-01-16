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    Петербуржцам расскажут о трамвае, которого больше нет

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    2 комментария

    Наш город первым в стране стал использовать трамвай как городской грузовой электротранспорт. У грузовых трамваев (всем он помнится хотя бы по балабановскому фильму «Брат») были свои маршруты и свой трамвайный парк. Об этом расскажут 22 января в библиотеке «Музей книги блокадного города». Бесплатно. 12+

    Фото: Mikhail Blyoskin, Википедия
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    Ленинградцу Евгению Красуцкому было 26 лет, когда в 1944-м он погиб от тяжелого ранения в боях в Днепропетровской области. Спустя 20 лет имя Красуцкого присвоили ленинградскому грузовому трамвайному парку — в мирной жизни Евгений работал там электриком. Само существование отдельного трампарка для грузовых трамваев — феномен. Такое было еще только в Москве. И трамвай как грузовой транспорт был распространен в нашем городе больше, чем в каком-либо другом. Это притом что в принципе трамвай появился в Петербурге, столице империи, позже, чем в других крупных городах.

    Развитие именно грузового трамвайного движения подтолкнула Первая мировая: нужно было перемещать грузы внутри города. Во время разрухи в 1918–1921 годах грузовой трамвай бойко развивался, появлялись новые маршруты. С первых дней Великой Отечественной использовался для эвакуации заводов, учреждений, перевозил продовольствие и предметы искусства. В блокаду работал, даже когда прекратились пассажирские трамвайные перевозки. О том, каким было грузовое трамвайное движение в Ленинграде, расскажет историк Юлия Яковлева, специалист музейного дела Санкт-Петербургского музея хлеба.

    Лекцию «Грузовой трамвай Ленинграда» слушаем 22 января в библиотеке «Музей книги блокадного города» (пр. Юрия Гагарина, д. 17). Регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Mikhail Blyoskin, Википедия

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