Петербуржцам расскажут, какими были самые первые храмы города

Пантелеимоновская церковь, что на ул. Пестеля, основана в 1722-м. Но в том году церковь была, конечно, совсем другой — мазанковой. И та была построена вместо деревянной часовни. То, что мы видим сейчас, — результат перестроений и расширений уже каменного храма. Церковь Симеона и Анны на Моховой — еще старее, 1712 год. И тоже первоначально была деревянной — каменное здание строилось полтора десятилетия спустя. При этом в том же 1712-м был заложен уже каменный Петропавловский собор в крепости. И внутри этого строящегося собора продолжала стоять ровесница города, первоначальная деревянная церковь апостолов Петра и Павла. «Маленькая, но красивая деревянная русская церковь с красивой остроконечной башней по голландскому образцу», — так описывал ее один иноземец. Разобрали и перенесли деревянную церковь только через несколько лет — примерно туда, где сейчас пересечение Большой Пушкарской и Ленина. И в уже несколько ином облике храм был освящен в честь другого святого, апостола Матвея. Сейчас о той церкви напоминает разве что название Матвеевского переулка.

