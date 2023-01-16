    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.87eur74.59

    Петербуржцам расскажут, чем интересна новейшая архитектура города

    1771
    1 комментарий

    Петербург у многих ассоциируется с исторической застройкой и памятниками архитектуры. Но за последние 30 лет в городской пейзаж вплелось множество новых зданий. Чем они привлекают внимание специалистов, расскажут 19 января в Библиотеке «Планетарий 1». Бесплатно. 12+

    «Новейшая архитектура Санкт-Петербурга. 1991–2021» — так называется путеводитель, составленный архитектурным обозревателем Анной Мартовицкой. Этот период взят, потому что архитекторы уже обладали определенной свободой творчества. Впрочем, и новый сдерживающий фактор появился: не только градостроительные законы, но и новый заказчик, бизнес. Анна работала над путеводителем два года (опираясь на свой более чем 20-летний опыт): отобрала 126 объектов, достойных, на ее взгляд, внимания, и составила шесть маршрутов к ним. «Заслуживающие внимания» объекты — это не только победители международных архитектурных конкурсов, но и спорные проекты, зачисленные многими в градостроительные ошибки.

    Фото: обложка книги
    ПоделитьсяПоделиться

    Анна расскажет, как отбирала здания для путеводителя, как составляла маршруты, как переосмысляла современную петербургскую архитектуру, и почему в принципе считает очень важным не только ее изучать, но и объяснять.

    Слушаем лекцию «Новейшая архитектура Петербурга. Как и зачем рассказывать о ней?» 19 января в библиотеке «Планетарий 1». Подробности и регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: обложка книги

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close