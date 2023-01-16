Петербуржцам расскажут, чем интересна новейшая архитектура города

Петербург у многих ассоциируется с исторической застройкой и памятниками архитектуры. Но за последние 30 лет в городской пейзаж вплелось множество новых зданий. Чем они привлекают внимание специалистов, расскажут 19 января в Библиотеке «Планетарий 1». Бесплатно. 12+



«Новейшая архитектура Санкт-Петербурга. 1991–2021» — так называется путеводитель, составленный архитектурным обозревателем Анной Мартовицкой. Этот период взят, потому что архитекторы уже обладали определенной свободой творчества. Впрочем, и новый сдерживающий фактор появился: не только градостроительные законы, но и новый заказчик, бизнес. Анна работала над путеводителем два года (опираясь на свой более чем 20-летний опыт): отобрала 126 объектов, достойных, на ее взгляд, внимания, и составила шесть маршрутов к ним. «Заслуживающие внимания» объекты — это не только победители международных архитектурных конкурсов, но и спорные проекты, зачисленные многими в градостроительные ошибки.

