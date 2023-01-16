За участие в СВО мобилизованным и контрактникам будут засчитывать двойной стаж

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период участия в СВО будет засчитываться в двойном размере. Об этом говорится 16 января в сообщении на сайте кабмина.
В записи уточняется, что для мобилизованных также продлили сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.
Кроме того, в сегодняшнем сообщении говорится, что правительство освободило мобилизованных предпринимателей от предоставления обязательной статистической отчётности во время военной службы. Это позволит им избежать штрафов.
Сведения о субъектах предпринимательства, когда призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будут направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. То есть сами бизнесмены будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения службы.