Молчаливый «ковбой» напугал петербуржца на дороге в Петербурге

Найти и обезвредить — требовал от полиции напуганный мужчина в Выборгском районе Петербурга.



В полицию обратился представившийся неработающим 38-летний житель Всеволожского района накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 января. Он сообщил, что водитель «Форда Мондео» на Выборгском шоссе грозил ему предметом, похожим на пистолет. Заявитель, несмотря на страх, запомнил номер машины, на которой был его обидчик.



Сотрудники ДПС остановили её уже через пять минут на перекрестке Выборгского и Песочного шоссе. За рулем «Форда» оказался 44-летний местный житель. Он, по предварительной информации, был настолько раздосадован поведением заявителя на дороге, что просто молча наставил на него свой аэрозольный пистолет «Удар». При этом из машины он не выходил и словесно оппоненту никак не угрожал.

