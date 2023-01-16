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    Жителю севера Петербурга полицейские не дали досмотреть сон. Его подозревают в самом тонком криминальном мастерстве

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    Ранним утром уголовный розыск постучался в двери квартиры на Северном проспекте. «Нам только посмотреть», — уверяли открывшую пенсионерку оперативники.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 16 января, 41-летнего подозреваемого в серии карманных краж нашли в квартире дома 75, корпус 2, по Северному проспекту. По версии следствия, именно он в мае прошлого года оставил без восьмого «Айфона» 55-летнюю женщину на остановке у дома 28 по проспекту Науки. А через два месяца из кармана 32-летней петербурженки вынул «Айфон 11», когда она заходила в салон автобуса у дома 25 по Кантемировской улице.

    По предварительной информации, подозреваемый продал смартфоны, а деньги за них прогулял.

    Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

    В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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