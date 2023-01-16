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    Очень тепло и сыро. В Петербурге ждут рекорд, и он не температурный

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    Фото: Антон Кубышкин/Птицы СПб и России
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    Оттепель в Петербурге продолжается, так влияет далёкий циклон.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 января в Петербурге будет небольшой дождь с мокрым снегом, ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами наблюдались порывы до сильного. Воздух днём прогреется до плюс 1–3 градусов.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена тёплой периферией циклонического вихря. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди, а температурные показатели останутся существенно выше нормы. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», плюс 1 днём — обычная температура для середины января, а ночной 0 — повышенная. Ожидается и рекорд, но не температурный — самое низкое давление для 16 января за 20 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в городе в этот день бывает паcмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 16 января выдалось в 1968 году, минус 30 днём, а самое тёплое — в 1975 году, плюс 5.

    В ближайшие два дня, 17 и 18 января, снова будет плюс и мокрый снег с дождем. Сильного ветра уже не ожидается.

    Фото: Антон Кубышкин/Птицы СПб и России

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