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    СКА первым из команд КХЛ вышел в плей-офф, обыграв «Амур»

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура». Встреча проходила в Петербурге 15 января.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (19-я минута), Максим Грошев (24) и Святослав Гребенщиков (26). Единственный у «Амура» отличился Ярослав Лихачёв (16).

    Благодаря этой победе СКА первым обеспечил себе место в плей-офф КХЛ этого сезона.

    Для СКА эта победа стала 40-й в 52 матчах. Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 84 очками.

    Следующий матч СКА проведет 17 января в Петербурге против ЦСКА.

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