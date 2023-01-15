Петербуржцы сдают елки, не дожидаясь апреля. Кто-то — всё ещё нарядную

Петербуржцы избавляются от следов новогодних праздников и массово сдают елки и вторсырье, оставшееся после каникул. Только на сегодняшней акции на Софийской, 44, и на Пражской, 35, собрали около 300 кг вторсырья и макулатуры. С елками тоже ажиотаж, вот только интереса больше, а деревьев — меньше.

Акция «Елки, палки и щепа» началась 4 января: петербуржцы могут отвезти оставшиеся с праздников деревья не на помойку к скисшим салатам и бутылкам шампанского, а в специальные пункты приема. В основном елки собирают на добровольческих акциях по выходным, как, например, сегодня — сбросить груз праздников можно было с 12 до 14 часов.

Сама акция проводится с 2015 года, но в этом году деревья подбирают с особым размахом. «В этом году у нас больше ресурсов, у нас президентский грант, больше волонтерских акций, соответственно, больше охват. Елки собираем от границы с Финляндией до границы с Эстонией: если рассматривать Петербург и Ленобласть, самый северный пункт — это Выборг, самый южный — Кингисепп, Ивангород даже», — рассказали в организации. Из новых в этом году районов, где можно сдать елку — Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский районы и Центральный район Петербурга.

Хотя размах и стал больше, елок привозят пока не очень много. По словам организаторов, в 2022 году новогодних деревьев купили ощутимо меньше, чем в прошлом: «Интерес больше, но елок пока не больше. Нас это, в принципе, не расстраивает, потому что мы не очень приветствует перепотребление этих новогодних елок в праздники».



Однако и при таком раскладе на 15 января собрать удалось больше тысячи елок, только за вчерашний день — целых 300 штук. Иногда от елки хотят избавиться настолько сильно, что приносят ее еще при параде — с мишурой и елочными игрушками. В основном собирать вторсырье и деревья планируют до 22 января, а в самом живучем пункте «Мега Парнас» — вплоть до 31 января, специально для тех, кто хватается за атмосферу праздников до последнего.

