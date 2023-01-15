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    Петербуржца заподозрили в растлении мальчиков

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, какие отношения связывают петербуржца с двумя подростками. В Следственном комитете полагают, что в нормы УК и морали они не укладываются.

    Два уголовных дела по статье о развратных действиях возбуждены в следственном отделе по Красногвардейскому району накануне, стало известно «Фонтанке» 15 января. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в их основе материалы проверки, в которых фигурируют двое несовершеннолетних.

    По данным следствия, мальчики 13 и 16 лет стали жертвами домогательств взрослого 8 и 9 января. Под подозрением 43-летний житель Таллинской улицы. Предполагается, что в своей квартире и в некоем помещении дома № 49\20 на Новочеркасском проспекте он обнажался и провоцировал школьников сделать то же самое.

    В субботу подозреваемого задержали сотрудники полицейского главка. У собственного дома он не разминулся с оперативниками «Детского» отдела уголовного розыска.

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