Петербуржца заподозрили в растлении мальчиков

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, какие отношения связывают петербуржца с двумя подростками. В Следственном комитете полагают, что в нормы УК и морали они не укладываются.



Два уголовных дела по статье о развратных действиях возбуждены в следственном отделе по Красногвардейскому району накануне, стало известно «Фонтанке» 15 января. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в их основе материалы проверки, в которых фигурируют двое несовершеннолетних.



По данным следствия, мальчики 13 и 16 лет стали жертвами домогательств взрослого 8 и 9 января. Под подозрением 43-летний житель Таллинской улицы. Предполагается, что в своей квартире и в некоем помещении дома № 49\20 на Новочеркасском проспекте он обнажался и провоцировал школьников сделать то же самое.