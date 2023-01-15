В Колпино посетитель кинотеатра устроил стрельбу. Он не прошёл кастинг в КГБ

Пятница, 13-е, в колпинском торговом центре не обошлась без происшествий. Аттракцион со спецэффектами для посетителей кинотеатра устроил мужчина с «Сигналом охотника», грезивший увидеть себя на большом экране.



О задержании подозреваемого в уголовном хулиганстве 15 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Грубым нарушением общественного порядка отметился канун Старого Нового года на Октябрьской улице, 8.



Около одиннадцати часов вечера полицейских заявлением о стрельбе вызвали в расположенный в торговом комплексе кинотеатр «Мираж». Там разбушевался нетрезвый мужчина, который не смог подыскать слов в перепалке и ответил «Сигналом охотника», после чего убежал.

