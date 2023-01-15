В Колпино посетитель кинотеатра устроил стрельбу. Он не прошёл кастинг в КГБ

Пятница, 13-е, в колпинском торговом центре не обошлась без происшествий. Аттракцион со спецэффектами для посетителей кинотеатра устроил мужчина с «Сигналом охотника», грезивший увидеть себя на большом экране.
О задержании подозреваемого в уголовном хулиганстве 15 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Грубым нарушением общественного порядка отметился канун Старого Нового года на Октябрьской улице, 8.
Около одиннадцати часов вечера полицейских заявлением о стрельбе вызвали в расположенный в торговом комплексе кинотеатр «Мираж». Там разбушевался нетрезвый мужчина, который не смог подыскать слов в перепалке и ответил «Сигналом охотника», после чего убежал.
По информации «Фонтанки», один из очевидцев рассказал полиции, что стреляли в сторону людей. Обошлось без пострадавших.
Опергруппа 80-го отдела полиции задержала 35-летнего подозреваемого на следующий день в Колпино. По предварительным данным редакции, мужчина живёт во Всеволожске. Со своей страницы в соцсети он призывает быть добрее друг к другу. К кино, похоже, питает особый интерес. В сентябре прошлого года он оставлял свои контакты в паблике по поиску актёров для массовки. Свою кандидатуру предлагал на роль сотрудника КГБ. Судя по соцсетям, не подошёл и фотографиями со съемочной площадки не делился.