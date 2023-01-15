    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, вос

    753мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.57eur73.11

    СМИ: Найдены выжившие при падении самолета в Непале

    7874
    обсудить

    Обнаружены выжившие при падении самолета ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Об этом 15 января сообщило Agence France-Presse.

    ТАСС в аэропорту Покхара уточнили, что речь идет о двух гражданах Непала. Они находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

    Тем временем президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с авиакатастрофой. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — сказано в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы могли стать все 72 человека, находившихся на борту самолета. Посол РФ в Непале уже подтвердил гибель четверых пассажиров — граждан России.

    Пассажирский самолет ATR 72 летел из столицы Катманду в курортный город Покхара. По словам очевидцев, при заходе на посадку он упал в реку Сати. Вероятно, пилоты пытались увести борт от города.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ17

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close