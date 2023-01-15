СМИ: Найдены выжившие при падении самолета в Непале

Обнаружены выжившие при падении самолета ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Об этом 15 января сообщило Agence France-Presse.
ТАСС в аэропорту Покхара уточнили, что речь идет о двух гражданах Непала. Они находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.
Тем временем президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с авиакатастрофой. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — сказано в телеграмме.
Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы могли стать все 72 человека, находившихся на борту самолета. Посол РФ в Непале уже подтвердил гибель четверых пассажиров — граждан России.
Пассажирский самолет ATR 72 летел из столицы Катманду в курортный город Покхара. По словам очевидцев, при заходе на посадку он упал в реку Сати. Вероятно, пилоты пытались увести борт от города.