СМИ: Найдены выжившие при падении самолета в Непале

Обнаружены выжившие при падении самолета ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Об этом 15 января сообщило Agence France-Presse.



ТАСС в аэропорту Покхара уточнили, что речь идет о двух гражданах Непала. Они находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.



Тем временем президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с авиакатастрофой. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — сказано в телеграмме.



Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы могли стать все 72 человека, находившихся на борту самолета. Посол РФ в Непале уже подтвердил гибель четверых пассажиров — граждан России.

