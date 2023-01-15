В Кронштадте с ножом напали на мужчину. Раненый искал спасения в школе

Жертву семейного скандала нашли на пороге учебного заведения в Кронштадте. Предполагаемая обидчица уже расстроила полицию своей строптивостью. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 января.



Экстренные службы на улицу Лебедева, 5, накануне незадолго до семи часов утра вызвал охранник школы. Он рассказал, что у главного входа помощи ждёт мужчина с ножевыми ранениями.



Подоспевшие медики увезли в шоковую реанимацию 39-летнего жителя одного из соседних домов. Пациент был в тяжёлом состоянии: изранены грудь, плечо и предплечья.



По версии полиции, травмами он обязан 29-летней сожительнице, утренние возлияния в компании которой закончились ссорой. Женщину задержали в квартире и увезли в отдел. Судя по всему, вежливостью при встрече с сотрудниками она не отличилась. В дополнение к протоколу о мелком хулиганстве составлен материал о неповиновении полицейскому. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

