В Днепре объявили траур по погибшим в результате взрыва в жилом доме

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате взрыва в жилом доме в украинском городе Днепр.



По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, среди них один ребенок. Ранения получили 73 человека. Еще 35 пропали без вести. На месте продолжают работать спасатели.



Взрыв в доме произошел накануне. После начался пожар. Были разрушены по крайней мере два подъезда.



Киевские власти обвинили в произошедшем российскую сторону: днем 14 января воздушная тревога звучала на территории всей Украины. РИА Новости пишет, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что всему виной стала сбитая ракета, которая упала на подъезд и взорвалась. Позже, как уточняет РБК, чиновник написал в соцсетях, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений». Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и украинскую контрразведку «отреагировать» на слова Арестовича.

