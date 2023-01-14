В украинском Днепре после взрыва обрушился дом. Есть погибшие и раненые

В украинском городе Днепр в результате взрыва обрушился жилой дом. Фотографии и видео с места происшествия 14 января появились в соцсетях.
Судя по кадрам, минимум один подъезд полностью уничтожило. После взрыва начался пожар, на снимках видны спасатели. Устоявшие части дома заметно повреждены, все окна выбиты, рамы сломаны.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местные власти, при обрушении дома погибли пять человек, еще 60 были ранены, в том числе и 12 детей. Также сообщается, что из-под завалов спасли 15 человек и продолжают работы.
Киевские власти обвинили в произошедшем российскую сторону: днем 14 января воздушная тревога звучала на территории всей Украины, СМИ сообщали о взрывах в различных ее областях, в том числе — в Днепре, где пропадали электричество и водоснабжение. Telegram-канал «Война с фейками» утверждает, что российская ракета была нацелена на военный объект, а причиной взрыва могла стать ракета украинского ПВО, попавшая в газифицированный дом.