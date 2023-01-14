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    Американец выиграл в лотерею 1,3 млрд долларов

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    Проданный лотерейный билет на автозаправочной станции в американском штате Мэн принес его владельцу джек-пот в размере 1,348 миллиарда долларов. Он стал вторым по величине в истории. Об этом 14 января рассказали в компании Mega Millions.

    Американец, чья личность еще не называется, угадал шесть выигрышных цифр, которые были определены в пятницу вечером.

    «Его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером — белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14», — говорится в сообщении лотереи.

    При желании победителя получить весь выигрыш сразу наличными ему достанутся 723,5 млн долларов до уплаты налогов. Другом случае сумма будет выплачиваться порционно в течение трех десятилетий.

    Приз разыграли с 26-й попытки. Шансы на победу оценивались как один к 302,6 миллиона.

    Рекордным в истории выигрышем остается джек-пот 2018 года, составивший 1,537 миллиарда долларов.

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