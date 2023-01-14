В Петербурге сожгли Audi начальника «наркотического» отдела, уже получавшего опасные намеки

Ночью на Архивной улице в Петербурге сгорела Audi. По данным 47news, пожар был не случайным, а принадлежала машина начальнику наркоотдела на транспорте, который уже несколько месяцев находится под госзащитой.



Загорелась машина около четырех часов ночью пятницы, сообщает издание 14 января. Автомобилю серьезно досталось, зато камера наблюдения на ближайшем доме сняла действия поджигателей, которые приехали на каршеринге и на нем же скрылись. Днем подозреваемых уже задержали — одного на проспекте Большевиков, а другого — на проспекте Стачек.