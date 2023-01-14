В Петербурге сожгли Audi начальника «наркотического» отдела, уже получавшего опасные намеки

Ночью на Архивной улице в Петербурге сгорела Audi. По данным 47news, пожар был не случайным, а принадлежала машина начальнику наркоотдела на транспорте, который уже несколько месяцев находится под госзащитой.
Загорелась машина около четырех часов ночью пятницы, сообщает издание 14 января. Автомобилю серьезно досталось, зато камера наблюдения на ближайшем доме сняла действия поджигателей, которые приехали на каршеринге и на нем же скрылись. Днем подозреваемых уже задержали — одного на проспекте Большевиков, а другого — на проспекте Стачек.
Первому фигуранту 39 лет, он приехал из Белгородской области и имеет за плечами целую пачку судимостей, в том числе за убийство, и 14-летнее заключение. История второго, 37-летнего гостя из Бурятии, попроще: его судили только за кражи. По делу о повреждении или уничтожении чужого имущества их временно поместили в изолятор.
По данным издания, хозяину машины — начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД на транспорте — несколько месяцев назад позвонили с предупреждением «не усердствовать» по одному из расследуемых уголовных дел. Живет он во Всеволожском районе Ленобласти, а подкараулили его в Петербурге — видимо, следили. Вероятно, поджигателей нанял кто-то очень заинтересованный в одном из «наркотических» дел, резюмирует 47news.