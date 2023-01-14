В Молдавии упали обломки ракеты: главное о спецоперации за 14 января

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 января 2023 года.

Обломки ракеты в Молдавии

На севере Молдавии упали фрагменты ракеты. Это случилось недалеко от границы с Украиной, сообщили в МВД республики. После этого были оповещены аварийно-спасательная служба и прокуратура Бричанского района.

Позже в пресс-службе военного ведомства республики заявили, что молдавские военные не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства. Это уже третий подобный случай, который произошел на территории страны.