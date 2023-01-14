В Молдавии упали обломки ракеты: главное о спецоперации за 14 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 января 2023 года.
Обломки ракеты в Молдавии
На севере Молдавии упали фрагменты ракеты. Это случилось недалеко от границы с Украиной, сообщили в МВД республики. После этого были оповещены аварийно-спасательная служба и прокуратура Бричанского района.
Позже в пресс-службе военного ведомства республики заявили, что молдавские военные не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства. Это уже третий подобный случай, который произошел на территории страны.
Турция: мир настроен на продолжение конфликта РФ с Украиной
Представитель президента Турции Эрдогана заявил, что в мире превалирует настрой на продолжение конфликта, в данной ситуации обсуждать мирное соглашение невозможно. Он также предположил, что какие-либо договоренности между Москвой и Киевом не будут достигнуты в ближайшее время.
Пригожин прибыл в Соледар
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Соледар, чтобы вручить медали бойцам ЧВК «Вагнер», которые отличились при взятии города.
Увольнение Дмитрия Назарова
Народного артиста РФ Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник. Также из Московского Художественного театра уволили и его жену Ольгу Васильеву. Ранее в СМИ сообщалось, что причиной этому стали публичные высказывания Назарова против СВО.