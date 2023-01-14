В квартире на севере Петербурга полиция нашла мертвого студента автомобильного колледжа

В квартире дома на проспекте Энгельса вечером пятницы обнаружили мертвого подростка. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 14 января пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.



Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причину гибели, устанавливаются способствовавшие ей обстоятельства.

По данным «Фонтанки», молодому человеку должно было исполниться 18 лет через несколько дней. Он учился на втором курсе автомобильного колледжа, воспитывался в полной семье, не состоящей на учетах. О погибшем в полицию сообщили медики скорой.