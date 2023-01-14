    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.57eur73.11

    В квартире на севере Петербурга полиция нашла мертвого студента автомобильного колледжа

    3154
    4 комментария

    В квартире дома на проспекте Энгельса вечером пятницы обнаружили мертвого подростка. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 14 января пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.

    Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причину гибели, устанавливаются способствовавшие ей обстоятельства.

    По данным «Фонтанки», молодому человеку должно было исполниться 18 лет через несколько дней. Он учился на втором курсе автомобильного колледжа, воспитывался в полной семье, не состоящей на учетах. О погибшем в полицию сообщили медики скорой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Происшествие
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 4

    14 Янв 2023 в 19:15
    Жаль парня...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close