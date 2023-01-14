Помогала половина самолета. На борту «Уральских авиалиний», вылетевшем из Москвы в Таджикистан, родилась девочка

На борту самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Москвы в Таджикистан (Жуковский — Худжанд), родилась девочка. Об этом 14 января сообщила пресс-служба компании.

После набора высоты одна из пассажирок почувствовала боли в животе и обратилась к экипажу, который в свою очередь попросил помочь пассажиров. «На борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Командир борта уточнил у медиков: нужна ли экстренная посадка. Они заявили, что нет, и приняли роды прямо в полете. Все продолжалось около часа. Родилась девочка — рост 46 см, вес 2,6 кг. При прилете женщину с дочкой ожидала скорая. «Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо», — уточнил авиаперевозчик.