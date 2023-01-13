На севере Петербурга произошло возгорание в квартире. Очевидцы говорят о дыме во дворе

О пожаре на Луначарского, 88 спасателям стало известно в 21:30. Горение обстановки на площади 10 «квадратов» происходило в трёхкомнатной квартире. Спустя 25 минут огонь ликвидировали.

В Калининском районе Петербурга произошло возгорание в многоквартирном доме. Об этом 13 января сообщает городское управление МЧС.

Видеозаписью с места происшествия с «Фонтанкой» поделился читатель. По его словам, весь двор был в дыму, позже он исчез.



Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлекали три единицы техники и 15 человек личного состава.

