Что означает отмена отсрочки по мобилизации для многодетных отцов. Рассказываем в карточках

В пятницу, 13 января, стало известно об отмене директивы Генштаба по поводу отцов троих детей. С октября внутренним ведомственным документом военкоматам было указано не призывать их по мобилизации. При этом секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак поспешил заверить, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется.



В Госдуме с сентября лежит законопроект, который наложил бы запрет на мобилизацию всех многодетных родителей, чтобы это решение не зависело от внутренних директив Генштаба и доброй воли и желаний военкомов, а было бы четким, гласным и всем понятным.

