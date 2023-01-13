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    Что означает отмена отсрочки по мобилизации для многодетных отцов. Рассказываем в карточках

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    В пятницу, 13 января, стало известно об отмене директивы Генштаба по поводу отцов троих детей. С октября внутренним ведомственным документом военкоматам было указано не призывать их по мобилизации. При этом секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак поспешил заверить, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется.

    В Госдуме с сентября лежит законопроект, который наложил бы запрет на мобилизацию всех многодетных родителей, чтобы это решение не зависело от внутренних директив Генштаба и доброй воли и желаний военкомов, а было бы четким, гласным и всем понятным.

    Какова судьба этого документа и каковы шансы на возвращение домой уже призванных мобилизованных отцов смотрите в наших карточках.

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