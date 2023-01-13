В Telegram-канале певца Шарлота появилась новая песня. Её сопровождает видео с насекомыми

В Telegram-канале певца Эдуарда Шарлота, о смерти которого сообщалось накануне, 13 января появилась его новая песня. Она сопровождается видеозаписью, в которой собраны архивные снимки из фотоплёнки артиста.
Ролик начинается со слов: «Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение. Фотографии взяты из личной коллекции Эдуарда». На кадрах — цветы и другие растения, ночное и закатное небо, а ещё бабочка и улитка.
О смерти певца стало известно 12 января. Записи появились на странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте». Некоторые предположили, что таким способом певец пытается напомнить о себе. Подозрения вызывает дата похорон — 7 февраля. Именно в этот день у него день рождения.